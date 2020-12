Duterte ililibre COVID test

Sinusulong ni Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng libreng Covid-19 testing sa mga pasilidad ng gobyerno.

Sa Ulat sa Bayan ay binigyang-diin ng Pangulo na may kamahalan ang COVID test.

Kamakailan ay nagpatupad ang pamahalaan ng price ceiling sa swab test.

Ipinako sa P3,800 ang singilan sa mga pampublikong pasildad habang mula P4,500 hanggang P5,000 naman sa private laboratories.

“Is there a way that we can spend for all of this testing? Makabili tayo, makamura tayo, kung may pera pa maghanap tayo so that it is actually to me the sacred duty of government to protect its citizens,” giit ni Durte kay Health Secretary Francisco Duque III sa weekly meeting ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases.

Inatasan din ng Pangulo si Duque na bumuo ng programang magbibigay ng libreng testing sa virus.

“Tingnan ko kung may pera at magbili na lang tayo and in all government hospitals or in health centers, mabigay natin libre. Free of charge. Target the first or second quarter,” dagdag ng Pangulo.(Prince Golez)