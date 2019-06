Duterte: Ilang haciendero may negosyong droga

By Aileen Taliping

BUKOD sa nagmamay-ari ng malawak at ma­laking lupain, ilang haciendero ang sangkot din sa illegal drug trade.

Ito ang inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Cagayan de Oro City.

Sinabi ng Presidente na tila walang kabusugan ang mga ito dahil kahit naisailalim na sa land reform ang kanilang malawak na lupain ay bilyonaryo pa rin ang mga ito at nagmamay-ari ng mara­ming mamahaling sasakyan.

Sinilip aniya kung ano ang negosyo ng mga ito at natuklasang pumasok sa illegal drug trade.

“They cannot find their satisfaction. They have vast lands. After the land reform, they were still billionaires. They have two Lamborghinis, four Mercedez and 30 other automobiles. What business did they enter? Eh di drugs,” anang Pangulo.

Kabilang sa mga hacienderong binanggit ng Pangulo ay mula sa Bacolod, Central Luzon at sa Visayas area na mga kilalang angkan.

Matatandaang sa mga nakalipas na talumpati ng Presidente ay nagpahaging ito sa mga mayayamang may mga magagarbong sasakyan na aniya ay hindi kapani-paniwala dahil ang linya ng negosyo ay sa lending su­balit nagagawa pang magpaaral ng mga anak sa ibang bansa.