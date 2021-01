Duterte iiskoran ng Pfizer bakuna mga senador

NAG-ALOK si Pangulong Rodrigo sa mga senador na ibibili ang mga ito ng bakuna ng Pfizer na pumatay ng 29 matatanda sa Norway.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan, hindi maitago ng Presidente ang pagkainis sa mga senador na mainit sa mga bibil­hing bakuna ng gobyerno lalo na sa Chinese vaccine na gawa ng Sinovac.

Pinuna ng Pangulo ang pagiging mas bilib ng mga senador sa Pfizer sa kabila ng mga namatay na matatanda sa Norway matapos mabakunahan ng Pfizer.

“Gusto ninyong Pfizer, kayong mga senador, in Norway 29 persons died after receiving Pfizer vaccination. Gusto ninyo? Mag-order kami para sa inyo,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na paulit-ulit ang mga artikulo sa isang pahayagan hinggil sa kagustuhan ng mga senador sa Pfizer kaya pagbibigyan ang mga ito.

“Ang Pfizer ng mga senador, may mga namatay after receiving the vaccines. So there you are, mamili kayo,” dagdag ng Pangulo.

Kabilang?sa?isyung?pinagdidiskitahan ng ilang senador sa bibil­hing bakuna ng gobyerno sa Sinovac ay ang mataas na presyo umano nito pati na ang posibleng “kickback” dito.

“Thanks but no thanks.”

Ito ang sagot ni Senate President Vicente Sotto III sa alok ni Duterte na mag-o-order siya ng Pfizer vaccine para sa mga senador.

“Tell him thanks but no thanks! I wonder what gave him the idea that the senators favor Pfizer?” pahayag ni Sotto sa mga reporter.

“I?asked?Sen.?[Christopher] ‘Bong’ Go yesterday after he made his pitch if the President is informed of what’s transpiring in our hearings. He (Go) said yes but apparently not!” dagdag nito.

Sa?kanyang?post?sa?Twitter, sinabi ni Sotto na mas gusto ng mga senador ang anumang bakuna na tama ang presyo at maayos ang pagbili ang distribusyon. (Aileen?Taliping/Dindo?Matining)