Duterte idinepensa si Alvarez sa extramarital affair

IPINAGTANGGOL ni Pangulong Rodrigo Duterte si House Spea­ker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez sa extramarital affair nito.

Nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati sa dinaluhang pagdiriwang ng Eid’l Fitr sa Davao City ang isyu tungkol sa extramarital affair ni Alvarez matapos ipahayag na sisikapin ng gobyerno na maipasa ang Bangsa­moro Basic Law.

“We will try to pass the BBL with no catch. I’m sure the Speaker would agree with me. Eh si Bebot mixed rin ‘yan eh. Iranun ang nanay niyan, if you know. Ang tatay niya ang Chinese. Me, Lam,” sabi ng Pa­ngulo. “Puro kami Intsik dito. Mga mixed. Kaya when he was bannered, not about, but bannered to have several wives and the press was ­attacking him right and left.”

Sinabi ng Pangulo na hindi na dapat pinag-aaksayahan ng oras ang pakikipagrelasyon ni Alvarez.

“He can take as many wives as he wants. Sometimes he is a Christian, sometimes he is a Muslim. Depen­ding on the situation were not, how not to marry without trouble,” ayon sa Pangulo.

Nabatid na inamin ni Alvarez na mayroon siyang kasintahan sa kabila na kasal sa kanyang asawang si Emelita.

Inamin din ni Alvarez na may iba pa siyang mga anak sa ibang babae.

Pero idinepensa nito ang kanyang sarili sa pagsasabing miyembro siya ng tribung Manobo na nagbigay sa kanya ng lisensiya na magkaroon ng maraming asawa.