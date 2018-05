Duterte hindi sisibakin si Calida

BIGO ang mga senador na humihiling na sibakin ni Pangulong Rod­rigo Duterte si Solicitor General Jose Calida dahil sa umano’y P150 million contract na nakuha sa ilang ahensiya ng gobyerno ng security agency na pag-aari ng pamilya nito.

Sa kanyang talumpati sa Bureau of Customs sa Port Area, Maynila kahapon matapos saksihan ang pagdurog sa mga smuggled na mamahaling motorsiklo at sasakyan, sinabi ng Pangulo na walang dahilan para sibakin niya si Calida.

“Eh itong si Calida, matagal na man ‘yang security guard (agency) niya. Noon pa ‘yan. Why should I fire him?

He is good, he is also from Davao but Ilocano ‘yan. Karamihan mga Ilocano. He is good. Bakit? Wala na ba ta­yong katuwiran mag-negosyo? Ano nila is na as long as you do not participate. So why do you have to impute or attribute malice there?” anang Pangulo.