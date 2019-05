Duterte, hindi mga bilyonaryo ang may say sa Speaker

KAY Pangulong Rodrigo Duterte pa rin nakasalalay kung sino ang magiging Speaker ng 18th Congress at hindi sa suporta ng mga bigating negosyante sa bansa.

Kahit suportado ng mga bigating negos­yante ang ilang kandidato sa pagka-Speaker, si Pangulong Duterte pa rin ang masusunod kung sino ang karapat-dapat na maging lider ng Kamara.

Ito ang ginawa ng tatlong kandidato sa pagka-Speaker nang habulin nila ang Pa­ngulo sa Tokyo, Japan upang kumbinsihin itong basbasan ang kanilang kandidatura.

Kabilang sa mga nakipag-usap sa Pangulo ay sina Marinduque Rep. Lord Allan Velasco, Taguig Representative-elect Alan Peter Caye­tano at Leyte Representative-elect Martin Romualdez.

Wala sa miting si Davao del Norte Rep. Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez, ang kongresistang nagbunyag na ilang bi­gating negosyante ang tumaya sa ilang kandidato sa pagka-Speaker at may nag-aalok umano ng P500,000 hanggang isang milyong piso para iboto sa top position sa Kamara.

Ang pagsunod ng tatlong kandidato kay Duterte ay ipinakita ni Senator-elect Christopher Lawrence ‘Bong’ Go sa ipinadalang mga larawan sa media.

Gayunman, sinabi ni Go na wala umanong binigay na commitment si Pangulong Duterte kung sino sa tatlo ang ieendorso.

Noong Lunes, sa isang talumpati matapos ang panunumpa ng mga bagong opisyal ng gobyerno, sinabi ni Duterte na unang lumapit sa kanya si Caye­tano at sumunod si Velasco. Pagkatapos ng halalan ay nakiusap din si Alvarez habang si Romualdez ay nagpadala naman ng mga emi­saryo para ipara­ting ang kagustuhan na maging Speaker.

“Sa speakership, wala akong kinakampihan. I am on my last three terms. Gusto ko lang to do good and if that good is not good for everybody, well I’m sorry. ‘Yan lang ang makaya ko,” ayon sa Pangulo.

Nauna nang inendorso ni Davao City Mayor Sara Duterte ang kandidatura ni Velasco at pinitik pa sina Alvarez at Cayetano.

Itinanggi naman ni House Minority Leader at Quezon Rep. Danilo Suarez na may bilihan ng boto sa speakership race. Ang mainit lang umano ngayon sa Kamara ay ang balyahan ng mga maiimpluwensiyang komite.

“Si Speaker Alvarez, nanalo. Nagbayad ba siya? Wala. Si Speaker GMA (Gloria Macapagal-Arroyo, nanalo siya. Wala rin. What I will not deny is the lobbying for chairmanship of committees,” saad ni Suarez. (Aileen Taliping)