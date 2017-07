Biglang kambiyo si Pangulong Rodrigo Duterte at nilinaw na wala siyang sinasabing bobombahin ang mga Lumad schools sa Mindanao na ginagawang eskwelahan at kanlungan ng mga terorista.

Ginawa ng Pangulo ang paglilinaw nang makapanayam ng media sa Negros Occidental nitong Huwebes.

“Wala akong sinabi na bombahan ko ‘yang may tao, kaya sinabi ko umalis kayo diyan. Ibig sabihin, sisirain ko ‘yan because you are using a school without a license from the Department of Education,” anang Pangulo.

Dagdag pa ni Duterte, “Hindi ko sinabi patayin ko ‘yung mga bata. Far from it actually. Librehin ko ang bata sa perdition ninyo because they will learn to be pareho sa inyo…”

Binigyang-diin pa ng pangulo na sa bansa ay may batas na sinusunod bago magbukas ng eskwelahan.

“You have to have the necessary clearances and everything from government. You are using a building there.”

Giit ng pangulo, sisirain niya ang mga eskuwelahan dahil ginagamit ito para sirain ang mental attitude at mental health ng mga bata.

“They grow up there hating government and going to war pag ka malaki na. You are perpetuating the violence in this country and I have to stop it. I have every reason to stop it because you are producing another generation of haters…huwag mo akong bolahin. Wala kayong tinuturo diyan kung ‘di ‘yang socialism pati patayan,” paliwanag ni Duterte.