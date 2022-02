Duterte hangad mas masagana, maunlad na ‘Pinas sa Year of the Tiger

Hangad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isang masagana, malusog at maunlad na Pilipinas ngayong 2022 year of the tiger.

Ito ang laman ng mensahe ng pangulo sa kanyang pakikiisa sa selebrasyon ng Chinese New Year.

Sa kanyang mensahe sa Chinese community, sinabi ng pangulo na hangad niyang ang Year of the Tiger ang maghahatid ng magandang kapalaran para makabangon ang lahat sa epekto ng COVID pandemic at sa mga pinagdadaanang pagsubok.

Hinikayat ng pangulo ang sambayanan na ipagpatuloy ang pagtulong at ipadama ang malasakit sa kapwa lalo na sa mga nangangailangan.

“It is my fervent prayer that 2022 will be a better year for all of us, in terms of wealth, health, relationships and progress. As we look forward to the blessings of this auspicious occasion, let us continue to demonstrate the ideals of bayanihan and malasakit, especially to those who are most in need,” anang pangulo.

Hinimok din ni Pangulong Duterte ang sambayanan na maging instrumento ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbibigayan para sa mas maraming oportunidad at kasaganahan. (Aileen Taliping)