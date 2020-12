Duterte handang umubos ng P73B para mabakunahan 60M Pinoy

Kasado ang gobyernong Duterte na gumastos ng hanggang P73 billion para makabili ng bakuna at makamit ang “herd immunity.’

Ito ang kinumpirma sa public press briefing kahapon ni Department of Budget and Management Secretary Wendel Avisado.

Giit ng opisyal sa ngayon ay may P10 bilyong standby fund sa ilalim ng Bayanihan 2 para pambili ng bakuna kontra ang pamahalaan bukod pa sa may P2.5 bilyong initial budget na nakalaan sa proposed national budget for 2021.

Bunsod nito, sapat na anang kalilhim ang P73B para mabakunahan ang may 60 milyong mga Pinoy.

“Sa huling report ni Finance chief Sonny Dominguez in the last meeting namin ay sinabi niya na nakahanda na ang ating pamahalaan na gumastos ng hanggang P73 billion para nang sa ganoon ay ma-vaccinate natin ang 60 million Filipinos or more para ma-attain ang herd immunity,” paliwanag pa ni Avisado.

Nauna nang sinabi ng Food and Drug Administration (FDA) na sa Enero sa susunod na taon ay magkakalinaw na kung anong bakuna ang gagamitin sa emergency use. (Juliet de Loza-Cudia)