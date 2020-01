Duterte handa sa Middle East crisis — Locsin

TINIYAK ni Foreign Affairs­ Secretary Teodoro Locsin Jr., na handa si Pangulong Rodrigo Duterte sakaling lumala ang krisis sa Gitnang Silangan.

Ginawa ni Locsin ang pahayag bunsod ng banta ng Iran na igaganti nila ang pagpatay ng Estados Unidos sa kanilang senior military official noong Biyernes.

“Yes he is. He has been mayor in the most conflict torn place in Southeast Asia and he carved out a city of peace in the anarchy, giving back to the enemies of peace and well being as good as they dished out to deny that to their victims. Drugs and secession,” tweet ng DFA chief.

Binanggit pa nito na handa ang ahensiya na magsagawa ng mass evacuation sa Middle East kapag sumiklab ang kaguluhan doon.

“We will get out everyone who wants to get out and return to poverty in the Philippines to stare at their starving loved ones while bullshetters talk about the most dynamic economy in Southeast Asia. Or we will be there with them.” ayon sa kalihim.

Higit sa 1,000 Pinoy ang nasa Iran, karamihan dito ay mga permanent resident. Sa tala naman ng DFA, 50 Pinoy lamang ang nagtatrabaho sa Iran.

Mayroon namang 1,190 document at 450 undocumented na Pilipino sa Iraq, karamihan ay nagtatrabaho sa mga pasilidad ng Estados Unidos.

Binanggit pa ng kali­him na nagkaroon na rin ng karanasan ang DFA sa repatriation ng mga manggagawa noong sumiklab ang Gulf War kaya alam na nila ang gagawin sa mga pasaway na Pinoy.

“We always do better­ each time except veteran­ OFWs who ignored­ ­previous evacuations grow in greater and greater numbers arguing­ impeccably. ‘Hindi namin namatay tayo; papagurin­ pa ang sarilin natin so pointless evacuation?’ DFA’s overseas constituents­ have iron balls,” tweet pa ni Locsin.