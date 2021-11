Duterte gustong mamatay sa trabaho – Bato

Naniniwala si Senador Ronald ‘Bato” dela Rosa na ayaw pang magretiro sa politika ni Pangulong Rodrigo Duterte at gusto pang tumakbo sa pagka-senador sa 2022 election.

“Tingnan natin kung talagang pinipilit ba siya or kagustuhan niya. We better get it from the horse’s mouth kung talagang gusto niya dahil ang alam ko gusto niyang tumakbo talaga,” pahayag ni Dela Rosa, presidential bet ng PDP-Laban sa panayam sa CNN Philippines.

Ginawa ni Dela Rosa ang pahayag kasunod nang pagkumbinsi ng PDP-Laban kay Duterte na tumakbo sa pagka-senador bagama’t dati nang naghayag ang pa¬ngulo na magreretiro na siya sa politika.

“Gusto niya magretire sometimes, sometimes naman gusto niyang tumakbo. Let’s leave him sa kanyang choice kung ano talagang gusto niya,” dagdag nito.

Ayon pa kay Dela Rosa, sa kanyang pagkakaalam, mas gusto pa ni Duterte na manatili sa politika kesa magretiro.

“Yes, ‘yan ang tingin ko sa kanya kasi parang workaholic itong si President Duterte, gusto niya hanggang mamatay siya nasa trabaho siya,” saad ng kaalyado ng presidente.

“Ayaw niya ‘yong idle moments niya na useless, na walang ginagawa so habang buhay pa siya gusto niya i-dedicate ‘yong kanyang remaining life sa pagseserbisyo sa ating bansa,” sabi pa ni Bato. (Dindo Matining)