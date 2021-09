Duterte: Gordon minadyik P88M ‘pork’

Interesado si Pangulong Rodrigo Duterte na malaman kung saan ginamit ni Senador Dick Gordon ang umano’y P88 million Priority Development Assistance Fund (PDAF) o mas kilala sa ‘pork’.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na may impormasyon ito mula sa mga taga-Red Cross na ang PDAF ng senador ay ipinasok umano sa Philippine Red Cross at hindi na malaman kung saan ginamit.

“Gusto kong malaman ,tumanggap ka ba ng PDAF? Was it P88 million? Ito kung totoo lang, idinikit mo sa PDAF, pinarking mo doon ‘yong PDAF mo, so you comingled it with the money of Congress and of the Red Cross. Ngayon, the money is lost forever. It cannot be accounted for,” anang Pangulo.

Kaya aniya malakas ang loob ngayon ng senador na hindi puwedeng ma-audit ng Commission on Audit (COA) ang Red Cross dahil tiyak na maraming matutuklasan dito ang gobyerno.

Sinabi ng presidente na kung hindi ito totoo ay humingi ito ng patawad, subalit kung totoo ay kailangang sagutin ito ng senador.

Igigiit ni Pangulong Duterte sa COA na i-audit ang Red Cross para malaman ng taong-bayan kung saan napunta ang perang ibinibigay ng gobyerno dahil hindi sinunod ng senador ang nasa batas na dapat ay mayroon itong taunang report sa presidente ng bansa.

“I am really going to insist that COA conduct an audit sa Red Cross. You cannot escape that constitutional mandate that you have to give me a yearly report. Hindi mo ibinigay eh, eh di noon ko pa sana nalaman. Government is left empty-handed,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)