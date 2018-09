Duterte gipahimangnuan ang publiko sa pag-igo sa bagyo ‘Ompong’

Gipaandam ni Presidente Rodrigo Duterte ang katawhan subay sa nagsingabut nga bagyong ‘Ompong’ nga giilang super typhoon.

Matud ni Duterte nga kinahanglan nga magmabinantayon ug dili paabotun nga moigo ang bagyo nga adunay international name nga Mangkhut.

Adunay dakung problema kung ulahi na ang paglihok busa karon palang matud ni Digong kinahanglan nga mangandam na.

“There’s another one coming by the way. It will hit you by next day, so better prepare to just take a break and lie down,” matud sax Presidente.

Matud sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nga adunay gikusgon ang maong bagyo ug anaa kini sa super typhoon nga level tungod sa gikusgon sa hangin nga dala niini.

Una nga miigo ang bagyong Mangkhut sa Guam ug karon nagpaingon na kini sa direksiyon sa Pilipinas.