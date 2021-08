Duterte ginastusan mga atleta kaya naka-gold sa Tokyo Olympics

Malaki ang naitulong ng suporta ng Duterte administration sa mga atletang Pinoy kaya nagningning ang galing at kakayahan ng mga ito sa katatapos na Olympic Games sa Tokyo, Japan.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos masungkit ng Pilipinas ang unang gintong medalya sa kasaysayan, gayondin ang silver at bronze medal ng iba pang Pinoy athletes.

Dahil aniya sa suportang ibinigay ng administrasyon ay napagtagumpayan ng mga atleta ang kanilang laban sa katatapos na Olympics.

“Hindi coincidence na we had the best ever performance in the Olympics including our first gold medal ever in our history under the leadership of President Rodrigo Duterte. The figures will bear me out pero talaga namang nagtanim at nag-invest ang ating pangulo sa ating mga atleta,” ani Roque.

Hindi naman aniya kaila na hindi sapat ang suportang ibinibigay sa mga atleta sa nakalipas na mga administrasyon kaya isa ito sa tinutukan ng Duterte administration at nagbunga ito ng maganda. (Aileen Taliping)