Duterte gigil lusawin PhilHealth

Plano ni Pangulong Rodrigo Duterte na buwagin at itatag muli ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) para mawalis ang mga tiwali sa ahensiya.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan tuwing Lunes ng gabi, sinabi ng Pangulo na irerekomenda niya sa Kongreso na lusawin ang PhilHealth at muling itatatag ito mula sa mga matitirang matitinong maaaring magpalakad sa ahensiya.

Batid ng Pangulo na may mga opisyal ang Philhealth na hindi basta- basta naaalis dahil sa kanilang civil service status kaya titingnan niya kung ano ang magiging remedyo sa mga ito.

“Itong Philhealth, I am going to propose to Congress to abolish. Walang ibang remedy diyan, it must be a surgical move and create a new agency out of that–out of the ruins of that old one,” anang Pangulo.

Hindi aniya puwedeng i-privatize ang ahensiya dahil tiyak na walang kapitalistang susunggab nito dahil sa nasaid na pondo.

Ito aniya ang dahilan kaya magbebenta ang gobyerno ng mga ari-arian sa Japan para makabuo ng pondo.

“Kung i-privatize mo naman, susmaryosep, walang pera. Sino insurance mo? Huwag mong sabihin na mga kapitalista sa insurance. Kami ang magbabayad? Wala kayo pondo. Wala nang pambayad yang sa Philhealth na yan,” dagdag ng Pangulo.

Kasabay nito, sinabi ni Pangulong Duterte na sisimulan na niyang linisin ang PhilHealth at planong i-reorganisa ng hindi kailangan ang maraming nakaupo sa posisyon.

“I will try to begin tomorrow shaking the tree sa PhilHealth. Balak ko mag-reorganize and impose upon them a single line of authority. No more so many,” wika pa ng Pangulo.(Aileen Taliping)