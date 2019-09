Duterte galit sa mga corrupt media

Dinepensahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang sarili hinggil sa pagmumura sa harap ng publiko at sinabing nakadirekta ito sa mga corrupt sa media.

“Ako po’y… mabait po ako sa amin. Hindi ako nagmumura. But you know, in this kind of game, especially kita mo naman kung paano… eh may mga tao ayaw talagang matalo. So they kept on rolling the black propaganda,” sabi ng Pangulo sa kanyang talum­pati sa inagurasyon ng Bataan Go­vernment Center and Business Hub “The Bunker” nitong Huwebes nang hapon.

Ayon sa Pangulo, hindi naman kasi nabibigyan ng sapat na publicity ang kanyang mga reaksyon laban sa mga bumabatikos sa gobyerno.

“Ngayon, if I answer, it does not find its way into the front pages. Ang answer ko is placed beside the obituary, ‘yung announcement kung sinong namatay dito sa Pilipinas. Doon lang ilagay nila. So gano’n style ng media. Kaya the only way sabi ko para mapansin itong sagot ko, binastos ko talaga sila. Sinadya ko ‘yan,” ayon sa Pangulo.

“Sa amin hindi ako nagmumura. Lalo nang buhay pa nanay ko. Talagang good boy ako. Pero ito dito, style ng itong—the corrupt media dito sa Pilipinas. P****** i** ko ‘to sila talaga in public. P**** i** ninyo magnanakaw kayo, mga l*** kayo. Ganon,” dagdag pa ni Pangulong Duterte. (Prince Golez)