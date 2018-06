Duterte gagawin ang peace talks sa ‘Pinas

NAIS ni Pangulong Rod­rigo Duterte na hindi sa ibang bansa kundi sa Pilipinas gawin ang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at mga rebeldeng komunista.

“The President emphasized that this is a talk between Filipinos, it should be held in the Philippines,” pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque Jr. sa kanyang press briefing sa Malacañang. “Hindi naman po kinakailangan pa na mangibang-bayan para makipag-usap kapayapaan lamang.”

Ang perang gagastusin anya para sa negosasyon sa Norway ay mas makabubuti kung magagamit sa ibang bagay katulad sa mga pangangailangan ng Communist Party of the Philippines-New People’s Army (CPP-NPA) habang isinasagawa ang peace talks.

Bukod dito, hindi rin nakikita ng Malacañang na dapat pang magkaroon ng third party facilitator sa peace talks katulad ng pamahalaan ng Norway.

“Wala na po siguro nandito na naman tayo sa Pilipinas. Pero any party who wants to help and who’s been involved in the process can help. Pero ang punto ng Presidente, hindi niya maintindihan kung bakit kinakailangan pa sa ibang bansa ang pag-uusap,” ayon kay Roque.