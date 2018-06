Duterte gagamit ng emergency power sa mga pasaway, kriminal

Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kriminal at mga pasaway sa gobyerno na magkakaroon ng radikal na pagbabago sa mga susunod na araw kapag hindi umayos ang problema sa kriminalidad.

Ang babala ay ginawa ng Pangulo pagdating kagabi sa bansa mula sa biyahe sa South Korea.

Ayon sa Pangulo, aasahang magkakaroon ng pagbabago sa public order and security dahil sa mga nangyayaring krimen sa bansa.

Maging ang Human Rights ay binalaan ng Pangulo na umayos dahil hindi siya mangingiming gamitin ang emergency powers para maiayos ang bansa.

“There will be chan­ges in the coming days including public order and security. There are simply too many crimes and too many — claiming to be this and that.

“Well, remember that there is — there’s no difference actually between Martial Law and a declaration of national emergency. So I’ve been warning all. Lahat. I’m warning all including the Human Rights, it’s either we behave or we will have a serious problem again. Mahirap ‘yan,” anang Pangulo.

Bukod sa mga kriminal ay kasama rin sa binalaan ng Pangulo ang mga nasa gobyerno partikular ang mga tanggapang hindi makontrol, na aniya ay ilalagay niya sa kontrol ng Office of the President para siya ang makaharap araw-araw.

“Most of the complaints here is ‘di papasok dito kasi takot kidnapin, patayin. Well, somehow, even with this meager emergency power, I will use it to the hilt at put things in order.

“For those offices na hindi talaga ma-control, I will place you under the Office of the President. Ako na mismo ang kaharap mo araw-araw,” dagdag pa ng Pangulo.