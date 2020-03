Duterte, First family bawal hipuan — PSG

BAWAL hawakan si Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ang inihayag ni Presidential Security Group (PSG) commander Colonel Jesus Durante sa ipinatupad­ na no touch policy sa Pangulo.­

Ang hakbang ay ipinatupad matapos kumpirmahin ng Department of Health (DOH) ang apat na bagong kaso ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sa bansa.

“PSG will strictly implement preventive measures against the virus to ensure the safety of (Duterte) and the first family,” ani PSG commander Durante.

Susuriin din ang lahat ng personalidad na lalapit sa Pangulo sa mga magaganap na pulong at pagtitipon.

Idinagdag pa ni Durante na ang mga malakihang pagtitipon kung saan tata­yong guest of honor at speaker­ si Pangulong Duterte ay bubusisiin at maaaring ikansela dahil para rin sa kanyang kaligtasan at sa mga dadalo sa pulong.

“Likewise, all established health protocols and preventive measures are continuously in effect to all PSG personnel and the whole Malacañang Complex,” dagdag ng opisyal.

Ang nasabing mga hakbangin ay ipinatutupad ayon sa PSG katuwang ang Office of the President base sa ipinalabas na panuntunan ng DOH.

Ang Pilipinas sa ngayon ay mayroon ng 10 kaso ng coronavirus, kabilang ang isang nasawi. (Prince Golez)