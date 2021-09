Duterte ex-adviser, 8 Pharmally exec tinimbre sa Immigration: Lacson kinakapa padrino ni Yang

Hahalukayin ng Senado kung sino ang nasa likod ni dating Presidential economic adviser Michael Yang kaya nakakuha ang Pharmally Pharmaceutical Corp. ng malaking kontrata sa Procurement Service-Department of Budget and Management.

Ayon kay Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson, nais nilang malaman kung umakto lang na solo o nakipagsabwatan si Yang sa mga malalaking personalidad para payagan ng Pharmally ng P8.6 bilyong kontrata sa PS-DBM.

“The bigger mystery that has yet to be unraveled by the committee is – are there bigger and more important personalities behind Yang, or did he act on his own?” sabi ni Lacson sa isang statement.

Sa dami umano na nakuhang kontrata ng Pharmally sa gobyerno, maaring kumita ito ng P1.5 bilyon sa isang kontrata lamang.

Kaya’t mahalaga umano para sa Senate blue ribbon committee na matukoy kung magkano sa P42 bilyong nilipat ng Department of Health (DOH) sa PS-DBM ang napunta sa Pharmally bilang kabayaran para sa medical supply na ibinigay nito sa gobyerno.

Batay sa impormasyon ibinahagi ni Pharmally president Huang Tzu Yen sa Senado noong Setyembre 10, sinabi ni Lacson na maaring kumita ang kompanya ng P1.5 bilyon sa pag-supply ng dalawang milyong set ng personal protective equipment (PPE) na P1,910 isa para sa kabuuang P3.8 bilyon.

Ang mga set ng PPE, dagdag ni Lacson ay binili mula sa mga Chinese supplier sa presyong P1,150 kada isa, kaya nangangahulugan na kumita ang kompanya ng P760 kada set.

Samantala, ilalagay sa Immigration Look-out Bulletin Order (ILBO) ang walong indibidwal kaugnay ng kontrobersiya sa Pharmally.

Gayunman ay hindi muna pinangalanan ni Justice Secretary Menardo Guevarra ang walong taga-Pharmally.

“There is an ILBO ready for signing, but I will not see it until tomorrow. I think 8 persons are named therein,” ayon kay Guevarra.

Hindi umano tiyak ni Guevarra kung ano ang koneksiyon ng mga ito sa Pharmally kaya hinihintay pa ni Guevarra ang request sa Senado.

Una nang hiniling ng Senado na mailagay sa ILBO si Yang. (Dindo Matining/Juliet de Loza-Cudia)