Duterte epektib na COVID bakuna endorser

Para maalis ang agam-agam at takot ng publiko sa bakuna, si Pangulong Rodrigo Duterte ang nakikita ng Malacañang na pinaka-epektibong endorser ng COVID-19 vaccine.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque para makumbinsi ang taongbayan na ligtas ang COVID-19 vaccine na gagamitin ng gobyerno sa mga Pilipino.

Sinabi ni Roque na nagboluntaryo na si Pangulong Duterte na unang magpabakuna para ipakita sa taongbayan na walang dapat na ikatakot sa COVID vaccine.

“As a spokesperson, I think the President is the best communication tool. So kung palayagan ng DFA, I think mangunguna ang Presidente, at nag-volunteer naman po siya, in fact, gustong gusto na niya,” ani Roque.

Pero sinabi ng kalihim na hindi kailangang ipakita sa publiko ang pagturok ng bakuna kay Pangulong Duterte .

Gayunman ay nasa pagpapasya ng Pangulo kung gusto nitong saksihan ng buong sambayanan ang gagawing pagbakuna sa kanya.

“Hindi naman kinakailang i-live, but it all depends on the President. The point is, hindi naman kinakailangang ipakitang live yan, but in any case it’s the President’s decision. I will not second guess the President,” dagdag ni Roque.(Aileen Taliping)