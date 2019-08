Duterte eeksena sa National Heroes’ Day

PANGUNGUNAHAN ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdiriwang ng National Heroes’ Day sa Libingan ng mga Bayani sa Fort Bo­nifacio ngayong araw.

Tema ng okasyon ay “Pagkilala sa Baya­ning Pilipino: Matapang, Magiting at Makabayan” ayon sa National Histo­rical Commission of the Philippines (NHCP).

Ayon pa sa NHCP na naatasang mangasiwa sa promosyon at preserbasyon ng Filipino heritage si Pangulong Duterte ang mangu­nguna sa flag-raising at wreath-laying ceremonies bandang alas-otso nang umaga.

Matatandaang sa paggunita nakaraang taon sa National Heroes’ Day ay kinilala ni Pa­ngulong Duterte ang mga ordinaryong Pinoy na bumubuo sa bansa.

“We honor our unnamed heroes who, in their own little ways, have made a huge diffe­rence in the lives of those they have touched,” ayon sa Pa­ngulo.

Gayunman ay kinilala nito ang kabayanihan ng mga sundalong nakipaglaban para sa kalayaan ng Marawi sa kamay ng mga terorista. (Prince Golez)