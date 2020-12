Duterte dineklarang ‘highly-urbanized city’ ang SJDM

IDINEKLARA ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lungsod ng San Jose Del Monte sa lalawigan ng Bulacan bilang isa sa mga “highly-urbanized” o mauunlad na lungsod sa bansa.

Inihayag ito ni Rep. Florida “Rida” Robes nang pasinayahan ang City of San Jose Del Monte Convention Center (CSJDM) sa Brgy. Sapang Palay batay na rin sa roclamation No. 1057 na nagdedeklara sa siyudad bilang highly-urbanized city.

Pinangunahan ni Rep. Robes at kanyang kabiyak na si Mayor Arthur Robes ang pagpapasinaya sa kauna-unahang convention center sa lungsod na bahagi ng Build, Build, Build program ng Duterte administration.

Mayroon itong kapasidad na 1,300 katao sa main ballroom, dalawang malalaking function room at apat na conference room.

Inaasahang makakaakit aniya ito sa mga negosyante at mga investor na lilikha ng maraming trabaho.

“I am very honored to announce that President Rodrigo Duterte has declared our beloved city a highly-urbanized city. We have long waited for this and we will work more to make us truly deserving of this proclamation for the people of San Jose Del Monte,” pahayag pa ng kongresista.

Sinertipika ng Philippine Statistics Authority (PSA) ang populasyon nito na umabot na sa 200,000 at naitalang kita na P50 milyon na sertipikado ng Office of the City Treasurer.

Sa kanyang Sate of the District Address (SODA), sinabi ni Robes na isang makatotohanang panaginip ang convention center na hihikayat sa industriya ng turismo, kultura at edukasyon, hindi lamang sa mamamayan ng San Jose Del Monte kundi sa buong lalawigan ng Bulacan.