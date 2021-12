Duterte dinagdagan ng P10B ayuda sa VisMin

Naglaan si Pangulong Rodrigo Duterte ng karagdagang P10 bilyon para tulungan ang mga lalawigan na hinagupit ng bagyong ‘Odette’.

Sinabi ni acting Presidential Spokesperson Karlo Nograles kahapon na ang pondong ilalaan ay para sa rehabilitasyon ng mga winasak ng bagyo.

“President Duterte also vowed to raise additional funds, estimated at P10 billion, for the rehabilitation and recovery efforts in the typhoon affected areas,” ani Nograles.

Ayon kay Nograles, binisita ni Duterte, kasama si Senator Bong Go at iba pang opisyal ng gobyerno, ang mga biktima ng bagyong ‘Odette’ sa Kabankalan City, Negros Occidental.

Dagdag ni Nograles, patuloy na magbibigay ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) ng food pack, tubig, at shelter assistance para sa mga pamilyang apektado sa nasabing sakuna. (Sherrylou Nemis)