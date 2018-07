Duterte, dili atubangon ang mga nagprotesta sa SONA – aide

Walay plano si Presidente Rodrigo Duterte nga atubangon ang mga militanteng grupo pagkahuman sa iyang State of the Nation Address (SONA) sa Lunes.

Matud ni Special Assistant to the President Bong Go, nga pasagdahan na lang sa Presidente ang nagkadaiyang militanteng grupo nga mopadayag sa ilang kahingog-o ug magrally tubgod kay aduna silay freedom of expression.

Wala gibutyag sa kalihim kung nakaabot na sa Presidente ang tambag sa House sergeant-at-arms nga dili usbon ang gihimo niini sa miaging tuig tungod sa isyo sa seguridad niini.

Nasayran nga human sa SONA niini niadtong milabay nga tuig giatubang sa Presidenye ang mga militanteng grupo ug misaka pa kini sa entablado nga maoy hinungdan nga nagkaguliyang ang mga sakop sa Presidential Security Group nga maoy naghatag ug seguridad niini.

Matud ni Go nga dili pa klaro kung pagkahuman sa iyang pakigpulong mouban si Presidente sa giandam sa Kongreso nga tradisyonal nga himoun pagkahuman sa SONA sa mga Presidente.

Samtangb miingon ang kalihim nga dominggo sa gabii himoun ang ang final rehearsal ni Presidente Duterte sa Malacañang.

Aoan wala mohatag ug detalye sa himoung pakigpolung , matud ni Go nga lakip sa ipadayag sa Presidente ang mga natuman nga iyang gisaad ug mga plano niini sa sunod nga tuig. ()