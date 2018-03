Duterte ‘di natatakot kay ‘Black Lady’ ng ICC

Hindi madadaan sa pananakot si Pangulong Rodrigo Duterte para sumagot sa bintang sa kanya sa International Criminal Court (ICC) kaugnay ng umano’y maramihang pagpatay sa anti-drug war.

Sinabi ng Pangulo na walang hurisdiksiyon ang ICC sa kanya kaya walang dahilan para patulan niya ang mga imbentong sumbong ng oposisyon na pinangunahan ni Senador Antonio Trillanes IV.

“Takot-takutin ako ng ICC, naku… pati ‘yung black lady, they let you… You cannot acquire jurisdiction over me, not in a million years. Kaya hindi ko sinasagot. They cannot ever, ever hope to acquire jurisdiction over my person. Hindi nga ako maniwala sa nanay ko, sa kanila pa? P*****i*** ‘yan B**** kayo,” anang Pangulo.

Si Fatou Bensouda, isang abogado mula sa Gambia, ang kasaluku­yang chief prosecutor ng ICC.