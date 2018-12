Duterte ‘di makakasipot sa pagbalik ng mga Balangiga bell

HINDI na sisipot si Pa­ngulong Rodrigo Duterte sa hand-over ng Balangiga bells sa Villamor Airbase sa Pasay City ngayong araw.

Ito ang abiso ng Malacañang kaugnay sa nakatakdang hand-over ng Ba­langiga bells mula sa Amerika.

Batay sa naunang schedule ng Pa­ngulo, kasama siya sa hand-over su­balit kinansela ang kanyang schedule, at sa halip ay si Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang tatanggap sa mga kampana.

“Clarification: HAND­OVER OF THE BALANGIGA BELLS will push through, however President Rodrigo Duterte will not attend,” ang inilabas na abiso ng Malacañang.

Sinabi naman ni Lorenzana na sa Balangiga, Samar na pupunta si Pa­ngulong Duterte sa Disyembre 15.

“Originally hindi siya pupunta sa Bala­ngiga town for the turn-over. Diyan siya pupunta sana sa Villamor Airbase for the turn-over. Pero dahil pupunta ang Pangulo sa Balangiga sa 15, hindi na siya pupunta sa Villamor,” ani Lorenzana.

Hindi naman masabi ng kalihim kung bakit mas pinili ng Pa­ngulo na magtungo sa Balangiga, Samar dahil wala aniyang sinabing dahilan bukod sa sumusunod lamang ito sa Malacañang. ­