Duterte ‘di gagayahin si Zamora sa booster shot

Hindi magpapaturok ng booster shot si Pangulong Rodrigo Duterte matapos makumpleto ang kanyang bakuna.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod ng ulat na nagpaturok ng dalawang doses ng Pfizer si Congressman Ronaldo Zamora matapos mag-zero ang antibodies nito kahit bakunado ng Sinopharm.

Sinabi ni Roque na hindi na kailangan ng booster shot ng pangulo dahil mataas ang anti-bodies nito kahit pareho sila ni Zamora ng ginamit na brand ng vaccines.

Sinabi aniya ni Pangulong Duterte sa kanyang Talk to the People na sinuri siya at nakapataas ang kanyang anti-body count.

“Hindi po. Dahil sa Talk to the People, sabi naman ni Presidente kinuha ang kanyang antibodies at napakataas ng kanyang antibody count,” ani Roque.

Unang nabakunahan si Duterte noong Mayo 3 ng Sinopharm at nitong Hulyo 12 ay tinurukan siya ng pangalawang dose. (Aileen Taliping)