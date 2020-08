Duterte dedma sa RevGov

WALA sa prayoridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inilulutang na revolutionary government ngayong panahong pandemya.

Ito ang binigyang-diin kahapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Giit ni Roque, nakatuon ang atensyon ng pamahalaan sa ngayon sa mga hakbang kung papaano labanan ang Covid-19 crisis.

“The call to establish a revolutionary government came from a private group and the organizers are free to publicly express their opinion,” ani Roque.

“The focus, however, of the Administration is addressing Covid-19 and mitigating its socioeconomic impact,” dagdag ng opisyal.

Ang pagpapanatili ng maayos na kalusugan ng publiko at unti-unting pagbubukas ng negosyo ang sa ngayon ang binibigyang pansin ni Pangulong Duterte, ayon kay Roque.

Daang katao kabilang ang mga lumahok sa online ang nakibahagi sa revolutionary government at federalism.