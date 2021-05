Duterte, Carpio kasado sa debate

Tinanggap na ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte na makipagdebate kaugnay sa issue sa arbitration case ng Pilipinas kontra China noong 2016.

Sa kanyang pahayag, sinabi ni Carpio na malugod niyang tinatanggap ang hamon ng Pangulo na makipagdebate.

“On President Duterte’s challenge to debate with me on the West Philippine Sea issue: I gladly accept the challenge anytime at the President’s convenience,” saad ni Carpio.

Gayunman ay sinabi ni Carpio na dapat magkaroon ng isang salita ang Pangulo matapos nitong sabihin na siya’y bababa sa puwesto sakaling mapatunayan na siya ay nagsisinu­ngaling sa mga paratang niya kay Carpio.

Nitong Miyerkoles ay hinamon ng Pangulo si Carpio para makipag-debate sa kanya.

“Itong si Carpio naman, sulat nang sulat ng mga desisyon para sa kanyang utak lang. Isa ring ugok itong. Supreme Court justice pareho man tayong abogado. Gusto mo magdebate tayo? Mga dalawa, tatlong tanong lang ako. Sino ang nagpa-retreat at anong ginawa ninyo after the retreat?” pahayag ni Duterte. (Mark Joven Delantar/Aileen Taliping)