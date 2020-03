Duterte, Bong Go negatibo sa virus

LIGTAS sa peligro ng coronavirus disease o COVID-19 sina Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bong Go.

Ito ang kinumpirma ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos lumabas ang resulta ng COVID test ng Pangulo at ni Go.

“This is to officially announce that President Rodrigo Duterte tested negative for the coronavirus disease 2019 (COVID-19). Senator Bing Go also tested negative for the said virus,” ani Panelo.

Ginawa ang pagsusuri sa Presidente at sa Senador nitong Huwebes sa Bahay Pagbabago sa Malacañang sa pamamagitan ng mga tauhan ng Research Institute for Tropical Medicine (RITM).

Sinabi ni Panelo na dahil sa magandang resulta ng pagsusuri ay magtutuloy-tuloy ang paggampan ng Presidente sa kanyang tungkulin para pagsilbihan at protektahan ang sambayanan.

Tiniyak ng kalihim na susundin ni Pangulong Duterte ang mga pre-emptive measure para matiyak ang maayos na kondisyon ng kalusugan at mabantayan ang ginagawang aksiyon ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa bansa.

“PRRD will continue to work woth his usual passion ang dedication for the nation. He will observe pre-emptive measures to secure his health as he steers the government in arresting the spread of the contagion,” dagdag ni Panelo.

Nananatili aniyang nakaalerto ang gobyerno habang ginagawa ang lahat ng mga hakbang at paraan para matugunan ang hatid na matinding hamon ng COVID-19 sa bansa.

Hiniling ni Panelo sa samba­yanan na suportahan ang gobyerno sa ginagawang paglaban sa kinakaharap na health crisis at magkaisa para mapagtagumpayan ang pag­laban sa virus na kumitil na ng maraming buhay sa iba’t ibang panig ng mundo.

“We call on everyone to rally behind thr government in its fight against this pandemic. Let us lock our hands in unity and will triumph over this war against the unseen enemy,” wika pa ni Panelo. (Aileen Tali­ping)