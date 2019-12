Duterte: Bogo nga Presidente ang muhulga og Martial Law

Giklaro ni Presidente Rodrigo Duterte nga wala siya nanghadlok nga magdeklara og Martial Law bisan paman sa giatubang sa nasud nga posibleng “disaster”.

Kiji ang gibutyag sa Presidente samtang gituki ang mga isyu sama sa communist insurgency, disaster ug giingong “onerous water concession agreements” sa iyang speech sa post-typhoon damage assessment sa Legazpi City.

“Two disasters. The one, umalis na [bagyong Tisoy]. We have a disaster coming up but that disaster is…We will not allow it. I am sure. My military will not allow it. My police will not allow it. ‘Yan ang masiguro ninyo,” matud niya

“I’m not making any threats. ‘Yang Martial Law, Martial Law, wala ‘yan. Kalokohan ‘yan. Bugok lang na presidente maggamit niyan. It’s an overused, abused word, Martial Law and even its practice,” dugang pa niya.

Sa wala pa ang komento niya sa Martial Law, gikondinar sa Pangulo ang mga rebelde sa mga pagpatay lakip na ang mga inosenteng sibilyan.

“‘Yung mga farmers mag-neutral, ayaw magkampi sa inyo, pinapatay ninyo. Anong klase…? Kung galit kayo sa mga mayaman, ‘yung mga ganun,” matud niya.

Aron matarung iyang gibuhi ang peace talks diin gihangyo niya si Labor Secretary Silvestre Bello III kang communist leader Jose Maria Sison.