Duterte biyaheng Marawi sa anibersaryo ng giyera

MULING bibiyahe si Pangulong Rodrigo Duterte sa Marawi City para sa anibersaryo ng Marawi siege na nag-iwan ng malaking pinsala sa lungsod.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na magbibigay ng mensahe si Pangulong Duterte at titiyakin sa mamamayan ng Marawi City na isusulong ang pagbangon ng lungsod.

“Ang pagkakaalam ko po, pareho kaming pupunta. Pero may mga plano na po na nandoon kami sa komemorasyon at — so magkakaroon po talaga ng mensahe ‘no,” ani Roque.

Sinabi ng kalihim na kontento naman ang Pangulo sa ginagawa ng Task Force Bangon Marawi dahil 70% na ang mga residenteng nakabalik sa lungsod, at marami na ang nabigyan ng permanent at temporary housing.

Matatandaang May 23, 2017 nang pumutok ang giyera sa Marawi City makaraang pasukin ng Maute-ISIS group ang lungsod at kinubkob ang lugar.