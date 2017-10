Duterte biyaheng Japan

Bibiyahe patungong Japan si Pangulong Rodrigo Duterte para sa dalawang araw na working visit simula ngayong Lunes at Martes.

Tampok sa working visit ng Pangulo ang pakikipagkita kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe para pag-usapan ang mga mahalagang isyung may kinalaman sa panseguridad ng rehiyong Asya.

Ang Pangulo ang kauna-unahang lider sa Asya na magiging bisita ni Abe matapos itong muling maluklok sa puwesto sa katatapos na eleksiyon sa Japan.

Ayon kay Takehiro Kano, Minister and De­puty Chief of Mission ng Japanese Embassy sa Manila, posibleng mapag-usapan ng Pa­ngulo at ni Prime Minister Abe ang Marawi City at kung paano makatutulong ang Japan sa pagbangon ng mga naapek­tuhang mamamayan sa nasabing lungsod.

“Japan is considering the way forward, how to support the rehabilitation and reconstruction of Marawi,” pahayag ni Kano.

Linggo ng gabi umalis ang Pangulo sa Davao International Airport kasama ang kanyang delegasyon.

Wala pang inilabas na listahan ang Malacañang kung sino-sino ang mga opisyal ng pamahalaan na kasama ng Pangulo sa kanyang working visit sa Japan.