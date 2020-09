Duterte binuweltahan China sa UN

Pinanindigan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga lider sa buong mundo ang tagumpay ng Pilipinas laban sa China sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea.

Sa kanyang kauna-unahang talumpati sa United Nations General Assembly (UNGA), iginiit ng Pangulo na hindi papayagan ng gobyerno ang anumang pagtatangkang maliitin ang naging desisyon ng Permanent Court of Arbitration pabor sa Pilipinas noong July 2016.

“The award is now part of international law, beyond compromise and beyond reach of passing governments to dilute, diminish or abandon. We firmly reject attempts to undermine it,” anang Pangulo.

Ikinalugod naman ng Pangulo ang mga bansang sumusuporta sa desisyon pabor sa Pilipinas kabilang ang France, Germany at United Kingdom.

“We welcome the increasing number of states that have come in support of the award and what it stands for–the triumph of reason over rashness, of law over disorder, of amity over ambition. This, as it should is the majesty of the law,” dagdag ng Pangulo.

Matatandaang sa mga nakalipas na talumpati ni Pangulong Duterte ay igigiit nito ang karapatan sa South China Sea sa tamang pagkakataon ng hindi nakokompromiso ang relasyon ng Pilipinas sa China.(Aileen Taliping)