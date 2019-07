Duterte binuhay ang ‘1521’ hatian nina Alan, Lord sa speaker

NATULDUKAN na ang pag-aagawan ng tatlong kongresistang naghahangad na maging House Speaker makaraang iendorso ni Pangulong Rodrigo Duterte sina Taguig Rep. Alan Peter Cayetano at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco para paghatian ang tatlong taon na termino ng House Speaker sa ilalim ng 18th Congress.

Bago magsimula ang kanyang talumpati matapos ang mass oath ta­king ng mga bagong opisyal ng gobyerno ay binanggit ni Pangulong Duterte ang pagpili kay Cayetano para maging susunod na House Speaker.

Magkakaroon aniya sila ng term sharing ni Velasco habang magiging House Majority leader naman si Leyte Rep. Ferdinand Martin Romualdez.

“I’m sorry I’m quite late. I was talking to three people. I think its about time to talk, so your Speaker will be Alan Peter Cayetano. Ang sharing dito is he shares the term with Lord Velasco. And si Romualdez will be majority floor leader,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na sinikap niyang dumistansiya sa isyu sa Kamara subalit kinulit aniya siya kaya nagkaroon ng ganoong set-up.

Sa ilalim ng ‘1521’ term sharing o ‘Magellan formula’, unang magsisilbi si Cayetano bilang Speaker sa unang 15 buwan habang ang huling 21 buwan ang pagsisilbihan ni Velasco.

Nagbitiw bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs si Caye­tano noong nakaraang taon upang tumakbo sa pagka-kongresista matapos umanong pangakuan ni Duterte na maging House Speaker. Pero matapos ang halalan nitong Mayo, umeksena sa labanan sina Velasco, Romualdez at dating House Speaker Pantaleon Alvarez.

Lumubo rin sa walong kongresista ang naghangad na maging speaker, kabilang na si Davao City Rep. Paolo ‘Pulong’ Duterte na noong nakaraang linggo lamang umatras. (Aileen Taliping)