Duterte binilinan mga gob, mayor vs droga

Nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bagong gobernador at mayor sa bansa na huwag sasangkot sa kalakaran ng ilegal na droga upang hindi masira ang tiwala sa kanila ng taumbayan.

“Ang pakiusap ko lang, iyong mga mayors to be true to — the governors and all of the officials especially those elected by the people — do not violate the trust that the people has reposed on us kasi lalo na `yong sa droga,” pahayag ng pangulo sa kanyang `Talk to the People’ nitong Huwebes.

“I hope that huwag lang sanang magsali uli itong mga — hindi naman ako nagwa-warning kasi paalis na ako,” aniya pa.

Kasabay nito, hiniling din ng pangulo na ipagpatuloy sana ng susunod na administrasyon ang sinimulan niyang kampanya kontra ilegal na droga.

“I hope that I said the next administration would be maybe a stronger pressure sa ginawa ko, mas mabuti. Pabalik-balik ‘yung droga eh. Hindi talaga maano,” sabi ng pangulo. (Prince Golez)