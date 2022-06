Duterte binilin pabahay sa mga taga-gobyerno

Hangad ni Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy ng susunod na administrasyon ang mga programang makapagpapasaya sa mga tao tulad ng mga mura at maayos na pabahay.

Sinabi ito ng pangulo matapos pangunahan noong Huwebes ang pamimigay ng titulo sa mga sundalo, pulis at mga kawani ng gobyerno na kumuha ng pabahay sa Madayaw Residences sa Tolomo District, Davao City.

Pinaliwanag ng pangulo na dapat ibalik sa mga tao ang kanilang pera sa pamamagitan ng mga programang mapapakinabangan ng mga ito tulad ng

“Ibig kong sabihin bumabawi lang rin ang gobyerno sa sakripisyo ninyo. And these are the things that we would like to continue sana but hindi ko na panahon. So I hope that the program…na hindi kalimutan `yong mga proyektong naumpisahan na napakaganda,” wika ng pangulo.

Hiniling din ni Pangulong Duterte sa National Housing Authority na lalo pang paigtingin ang mandato para tugunan ang pabahay sa mga Pilipino, lalo na ang mga walang bahay at maliliit ang kita na mga pamilya para matulungang mabago ang kanilang buhay. (Aileen Taliping)