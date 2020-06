Duterte binigyan ng 24-oras si Duque sa benepisyo ng 32 frontliner

Pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III ang pagbibigay ng financial assistance sa 32 health worker na nasawi kabilang din ang mga nagkasakit sa serbisyo sa paglaban sa COVID-19 pandemic.

Kaugnay nito, sinibak ni Duterte ang mga opisyal at tauhan ng Department of Health (DOH) na hindi ginawa ang trabaho para maibigay agad ang ayuda sa mga nasawi at nagkasakit na mga health worker sa COVID-19.

Sa kanyang mensahe sa bayan, hindi naitago ng Pangulo ang galit sa mabagal na pagbibigay ng tulong pinansiyal dahil lumipas na ang dalawang buwan pero wala pa ring naiabot na tulong sa pamilya ng mga biktima.

Binigyang-diin ng Pangulo na kapag nagbigay siya ng utos ay dapat ginagawa ito ng ilang araw at hindi buwan. Dahil dito, may 24-oras ang DOH para ibigay ang benepisyo sa 32 health worker na nasawi sa serbisyo.

Nawalan aniya siya ng kumpiyansa sa mga tauhan ni Duque kaya inalis na niya ang mga ito sa serbisyo.

“When I give an order for something to be done hindi ako nagbibilang ng buwan, nagbibilang lang ako ng araw. And since it’s an absolute thing for total loss of confidence, I’m removing them because they ar not functionjng,” anang Pangulo.

Sayang lamang aniya ang ibinabayad ng gobyerno sa mga taong hindi ginagawa ng maayos ang trabaho, kaya dapat na palitan dahil maraming mga Pilipinong nais magsilbi sa gobyerno para makatulong sa sambayanan.

“We are wasting money paying for these idiots. Kalalaki pa naman ng allowances, mga suweldo nyan. I do nit think they are really prepared to join the government,” dagdag pa ng Pangulo.

Nauna rito, ipinarating kay Pangulong Duterte ang mabagal na proseso sa financial assistance na nakapaloob sa Bayanihan to Heal as One Act para sa 32 health worker na nasawi at nadapuan ng COVID-19 habang ginagampanan ang tungkulin.

Isang daang libong piso ang dapat matanggap ng nagkasakit na health worker habang isang milyong piso naman para sa mga nasawing health worker. (Aileen Taliping)