Duterte binida proteksyon ng human rights sa ‘Pinas

Hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang iba’t ibang sektor na magtulungan para sa isang malusog at maayos na human rights environment para sa lahat.

Ito ang tinuran ng Pangulo sa Human Rights Summit 2020 na ginaganap ngayon sa bansa.

Sa virtual message ng Pangulo ay nagpaabot ito ng mainit na pagbati sa lahat ng delegado ng summit na pinangunahan ni Justice Secretary Menardo Guevarra.

Sinabi ng Pangulo na maipagmamalaki niyang isa ang Pilipinas sa iilang bansa na pumirma ng tratado para sa proteksiyon at pagsusulong ng human rights.

Patunay lamang ito aniya ng seryosong commitment ng gobyerno para ihanay sa prayoridad ang human rights agenda sa mga minimithing makamit ng bansa.

” Let me stress that our work is far from over yet. I urge everyone to strengthen the multi- sectoral engagement that would foster a healthy human rights environment to all,” anang Pangulo.(Aileen Taliping)