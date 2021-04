Duterte binawi mining ban

Binawi na ng Malacañang ang moratorium sa pagmimina matapos ang siyam na taon.

Batay sa Executive Order No. 130 na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte, maaari nang pumasok muli ang gobyerno sa mga kasunduan sa pagmimina alinsunod sa Philippine Mining Act of 1995 at iba pang batas.

Kabilang dito ang Tax Reform Acceleration and Inclusion o TRAIN na nagtatakda ng dobleng rate sa sa excise tax sa minerals, mineral products at quarry resources sa 4% mula sa dating dalawang porsiyento.

Dahil dito binigyan na ng hudyat ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) para mag-isyu ng exploration permits.

Sa ilalim ng EO na pirmado ng Pangulo nitong April 14, 2021, inaatasan ang DENR na i-review ang umiiral na mining contracts at tiyaking hindi madedehado ang gobyerno.

Inatasan din ang DENR na bumuo ng mga bagong mineral agreements na titiyak na magagamit ng gobyerno nang maayos ang mga kita at shares sa production, at ang posibilidad na ideklara ang lugar bilang mineral reservations para makakuha ng kaukulang royalties

Pinatitiyak din ng Pangulo sa ahensiya ang mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya na titiyak sa kaligtasan ng kapaligiran sa tulong ng Mining Industry Coordinating Council para masiguro ang responsableng pagmimina.

Ang mining ban ay ipinatupad ni da­ting Pangulong Noynoy Aquino III noong 2012.

Samantala, nagbabala ang Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas (Pamalakaya) na ang pagtanggal ng moratorium sa pagmimina ay magbubukas ng daan para pasukin ng mga dayuhan, tulad ng mga galing China na halughugin at kuhain ang yaman ng bansa.

“The government would let foreign mining firms to exploit and plunder our mountains, forests, and seas with all their might while we beg for alms in the form of taxes and other duties in return. There are many other ways to restore the economy without exposing our natural resources to big mining interests,” sabi ni Pamalakaya national chair Fernando Hicap. (Aileen Taliping/Eileen Mencias)