Duterte bibida sa UN general assembly

Nakatakdang magtalumpati si Pangulong Rodrigo Duterte sa 76th United Nations General Assembly ngayong Linggong ito.

Batay kay Chief of Presidential Protocol Rodert Borje, ito ang magiging kauna-unahang partisipasyon ng Pangulo sa UNGA simula maupo nopng 2016.

Ang high level general debate aniya ay magaganap simula September 22 hanggang September 26 sa pamamagitan ng virtual conference bunsod na rin COVID pandemic.

“President Rodrigo Duterte will participate at the high level general debate of the 76th session of the United Nations General Assembly (UNGA). The high level general debate will takes place from September 22-26 ,2020,” ani Borje.

Ang tema sa UNGA ay ang nagkakaisang kinabukasan ng mga miyembro nito at paglaban sa COVID-19 sa pamamagitan ng epektibo mga aksiyon.

Ang UNGA ay dadaluhan ng mga lider mula sa 193 bansa na miyembro ng UN. (Aileen Taliping)