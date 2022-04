Duterte bet mas mahusay na kapalit

Umaasa si Pangulong Rodrigo Duterte na ang papalit sa kanya ay mas mahusay sa pamamalakad ng gobyerno.

Matatapos na ang anim na taong termino ni Duterte sa Hunyo, nga­yong taon.

“When I think of my country, I hope that the next year, I would wish really. I hope and I pray that the next administration will be much better than mine in all aspects,” pahayag ni Duterte sa pagbisita sa lalawigan ng Capiz nitong Sabado.

“Dinadasal ko ‘yan para sa kababayan, para sa inyo… Ang droga hintuin ‘yan ninyo. Just like the communists, you drop the drugs or otherwise, I will kill you. Magprangkahan tayo,” dagdag nito.

Matatandaang sa 2016 presidential campaign ay nangako si Duterte na wawalisin ang illegal drugs at krimen sa loob ng tatlong buwan pero nabigo ito dahil sa umano’y pakikipagsabwatan ng mga alagad ng batas at mga opisyal ng gobyerno.

Umaasa rin si Duterte na ang susunod na adminsitrasyon ay pasisimulan muli ang peace negotiations sa mga komunistang rebelde.

“I hope that whoever comes in next after me na they would try to reconnect and I pray that it would succeed. Ako naman wala man ako, para sa bayan lang talaga ako. Everything that I do, everything that I say, it is really about my country, nothing else,” giit pa ng Pangulo. (Prince Golez/Juliet de Loza-Cudia)