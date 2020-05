Duterte bantay sarado ng PSG vs virus carrier

Tiniyak ng Presidential Security Group (PSG) na walang makalalapit kay Pangulong Rodrigo Duterte na mga taong dinapuan o hinihinalang carrier ng coronavirus disease 2019 o COVID-19.

“This is to guarantee that no one with the virus, not even the slightest probability, can be allowed to go on duty and can get close with the President to ensure his utmost safety,” sabi ni PSG commander Col. Jesus Durante sa isang pahayag.

Una nang sinabi ni Durante noong Martes na walang exposure si Pangulong Duterte sa isa sa kanyang mga security aid na nagpositibo sa COVID-19 subalit gumaling na rin.

Nabatid na 160 PSG personnel ang nagpositibo sa COVID-19 matapos sumailalim sa rapid antibody test simula pa noong Marso.

Isinailalim sila sa 14 araw na mandatory quarantine at Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test na sinasabing mas `accurate’ o tumpak sa pag-detect ng COVID-19 kaysa sa rapid test.

Nilinaw ni Durante na isa lang mula sa 160 PSG personnel na nagpositibo sa rapid test ang kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 batay naman sa resulta ng isinagawang RT-PCR test sa kanila.

“This lone personnel has long recovered from the virus,” ani Durante.

Karamihan aniya sa mga PSG personnel na sinailalim sa COVID—19 test ay negatibo sa sakit na ito, batay sa resulta ng RT-PCR test.

Subalit sumailalim pa rin aniya ang mga PSG personnel sa 14 araw na quarantine batay na rin sa pinatutupad na security at health protocol ng PSG.

Ayon kay Durante, ang paggamit ng rapid antibody diagnostic test ay bahagi ng mahigpi na pagpapatupad ng PSG ng screening measures.

Ang mga miyembro anya ng PSG na mayroong mild respiratory symptom katulad ng ubo, sipon at iba pang COVID-19 related symptom ay kailangang isailalim sa rapid test.

Sinisiguro lamang aniya ng PSG na mabibigyan ng proteksyon si Pangulong Duterte at ang pamilya nito laban sa coronavirus.

Matatandaang sumailalim din sa RT-PCR test ang Pangulo sa Bahay Pagbabago sa Malacañang noong Marso at negatibo ito sa COVID-19.

Nagsasagawa rin ng regular na pagdi-disinfect sa Malacañang upang manatiling ligtas sa coronavirus ang Pangulo. (PNA)