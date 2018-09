Duterte banas sa NTC, 3rd telco dedesisyunan na!

NAIINIP na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpasok ng ikatlong telecommunications company para sa mas mabilis at murang internet sa bansa.

Sinabi ng Pangulo sa kanilang tete-a-tete ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Panelo sa Malacañang kahapon na kapag wala pa ring maaprubahan ang Department of Information and Communications Technology (DICT) sa Nobyembre ay siya na ang magte-takeover at magdedesisyon kung kanino ibibigay ang lisensiya para sa third telco.

“Ang tagal na.. sabi nga December… ‘pag wala pa ‘yan ng November, I’ll take over. Ilagay ko ‘yan sa Office of the President and I will invite all dito negosyante and I will decide infront of them kung sino. Give me your position, I’ll read it in 30 minutes, then I’ll come back I will decide and ibigay na ‘yung linya,” anang Pangulo.

Nakarating na kay Pangulong Duterte ang reklamo ng mga gustong pumasok na maging third player na marami umanong mga ipinapataw na kundisyon ang National Telecommunications Commission (NTC) kaya umaatras na lamang ang mga ito.