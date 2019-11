Duterte balik sa Pilipinas na gikan sa Thailand

Mibalik na si Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas human ang malampuson nga pagtambong sa 35th ASEAN Summit and Related Summit sa Thailand.

Subay sa pamahayag nga gipagawas sa Malacañang, nga usa ka produktibo ang mga tigum nga gitambongan sa Presidente ug aktibo kini sa diskasyon kauban ang mga lider sa ASEAN ug Dialogue Partners.

Sa iyang pagtambong sa summit, subling nanawagan ang Presidente sa mga kaubang lider sa nasud sa Asya alang sa hiniusang aksyon aron masulbad ang isyu sa South China Sea, transnational crimes lakip niini ang drug trafficking, terorismo, tensiyon sa patigayun, paglabay ug makahilo nga basura sa mga gagmay nga nasud ug climate change.

“President Duterte returns to Manila on Monday after a fruitful participation in the 35th ASEAN summit in Thailand. The President took part in a series of interactive duscussions with fellow ASEAN leaders and dialogue partners on regional strategic issues and promoting partnerships for sustaibability,” ang pamahayag sa Malacañang.

Isip Country Coordinator sa ASEAN-China Dialogue, misaad si Duterte nga himoun ang tanan aron maumol ang Code of Conduct sa daling panahuntinhod kay mahinungdanong magpabilin ang kalinaw ug kalig-on sa rehiyon.

Wala usab palabya ni Presidente ang kahigayunan aton manawagan sa mga mitambong nga state leader nga ayaw ilabay ang makahilo nga basura sa mga gagmay nga nasud tungod kay nakainsulto kiji sa dignidad sa nasud.

“President Duterte told leaders at a special lunch on sustainable development that it is not right to export their waste to developing countries. It violates international and environmental laws and is an affront to national dignity,” matud pa sa Palasyo.

Mi-greet ang Presidente sa Thailand Prime Minister Chan-o-Cha tungod sa malampuson nga pagpigayun sa 35th ASEAN summit and related summits.