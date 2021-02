Duterte babalandra pagpapaturok

Handa na si Pangulong Rodrigo Duterte na magpabakuna kontra COVID 19 sa harap ng publiko.

Ito ang kinumpirma kahapon ni Presidential Spokesperson Harry Roque.

Gayunman, si Pangulong Duterte aniya ang mag-aanunsyo kung kailan nito gagawin ang pagpapabakuna.

“I think The President has said that he will have himself vaccinated publicly,” pahayag ni Roque.

“That is, of course, in recognition of the fact na naghihintay ng senyales ang taumbayan kung talaga sila ay magpapabakuna o hindi. I think, that is a policy that we will now pursue,” ayon pa kay Roque.

Matatandaang nakaraang buwan ay sinabi ni Duterte na China vaccine ang gusto niyang iturok sa kanyang puwet kaya hindi ito maaring isapubliko. (Prince Golez)