Duterte ayaw patulan ni Morales

Ayaw nang palakihin pa ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales ang isyu sa pagitan nila ni Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang sabihan nito na “mahiya sa kanyang mga pinagsasabi”.

Sa isang pahayag na ipinalabas ng Office of the Ombudsman kahapon, sinabi nito na wala nang nais pang sabihin si Morales gayunpaman nanindigan ito sa kung ano na ang nasabi niya sa panayam ng isang Japanese network.

Nakasaad pa sa pahayag na nabigla si Morales sa maraming nasabi sa kanya ni Pangulong Duterte na ang ilan ay reaksyon sa mga hindi naman niya nasabi.

“Ombudsman Morales is amused by so much ado about something she did NOT say. However she stands by her answer to the NHK’s question which she says is correct. Her answer was “goading people to kill irrespective of the context is, to me, unacceptable”. She did not say anything about any law against threatening criminals. The President should review what she said first,” ayon pa sa pahayag ng Ombudsman.

Giit pa ng Ombudsman na ito na ang huling pagkakataon na magbibigay sila ng reaksyon sa usapin dahil wala naman na umanong dahilan para magpaliwanag pa.