Duterte ayaw maging presidential adviser

Ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hinimok siyang maging adviser ng isang presidentiable sakaling manalo ito ngayong eleksiyon.

Sa one-on-one interview ni Pastor Apollo Quiboloy sa pangulo sa Davao City, sinabi nitong lumapit sa kanya ang kamag-anak ng isang presidentiable at hiniling na gawin siyang adviser kapag nanalo ang kandidato.

Gayonman, tinanggihan ito ni Pangulong Duterte at sinabing tutulong na lamang ito kung ano ang inaakalang makabubuti sa susunod na administrasyon.

“A lady, related to a presidential candidate came to sa opisina ko, and one of the things that I would be kind enough to act as an adviser. Sinabi ko “No, I will not do that.” I will maybe just — I will sort it out and maybe share with you what is useful to your administration,” anang pangulo.

Sinabi ng pangulo na maaari siyang magbigay ng payo pero hindi bilang regular adviser dahil kapag hindi naman sinunod o kaya nagkaroon ng problema baka siya pa ang lalabas na masama.

“‘Yong ano lang, maski ano — just over a cup of coffee. But ewan – kasi ‘pag mag-advise ako tapos you do not do it or the implementation goes from bad to worse, sabi ko mahirap ‘yan. And you are mentioned as the adviser, sabi ko hindi ko mas¬yadong ano ‘yan,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)