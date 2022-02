Duterte aprub sa tigil e-sabong

Pabor umano si Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang operasyon ng online sabong o e-sabong sa gitna ng pagkawala ng 31 sabungero, ayon kay vice presidential candidate Senate President Vicente ‘Tito’ Sotto III.

“Sinabihan kanina si Sen. Ronald dela Rosa, sabi raw ni Presidente Duterte, payag siya na suspendihin ang lisensya ng mga e-sabong na ‘yan,” sabi ni Sotto sa mga reporter.

Nauna nang hiniling ng Senado sa Philippine Gaming Corporation (Pagcor) na suspendihin ang operasyon ng e-sabong hangga’t hindi nareresolba ang pagkawala ng mga sabungero.

Kasama sa suspensiyon ang pitong sabong operators na pinayagang mag-operate ng Pagcor.

Kabilang dito ang Belvedere Vista Corporation, Lucky 8 Star Quest Inc., Visayas Cockers Club, Inc., Jade Entertainment And Gaming Technologies, Inc., Newin Cockers Alliance Gaming Corporation, Philippine Cockfighting International Inc. at Golden Buzzer, Inc.

Sa Biyernes, Marso 4, ang susunod na pagdinig ng Senate committee on public order and dangerous drug na pinamumunuan ni Dela Rosa sa pagkawala ng 31 sabungero. (Dindo Matining)